Обнародование переписки или телефонных разговоров граждан с прямым умыслом является преступлением - ВС РФ

12:32 Источник: Эхо Москвы

Обнародование переписки или телефонных разговоров граждан с прямым умыслом является преступлением, — такие разъяснения содержатся в постановлении пленума Верховного суда.

Ответственность по данной статье Уголовного кодекса наступает независимо от того, составляют ли передаваемые сведения личную или семейную тайну. Эхо Москвы