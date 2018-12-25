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Новости

Московский кредитный банк продолжает помогать экспортерам российского зерна

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12:23 25.12.2018

Московский кредитный банк (МКБ) поддержит финансами экспортную деятельность компании "Астон". Денежные средства в форме кредита будут предоставлены по льготным ставкам в рамках участия МКБ в госпрограмме субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам. "Астон" - одна из крупнейших компаний РФ по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов, переработчик масличных семян, первый по величине экспортер растительных масел, третий по экспорту отечественного зерна. Уже сейчас МКБ предоставляет полный комплекс услуг компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность. Поскольку часто оплата происходит сразу после отгрузки товара, российским заемщикам требуется предэкспортное финансирование на закупку зерна перед поставкой. Кроме того, некоторыми покупателями необходимо участвовать в гостендерах, для чего экспортеру от банка нужна тендерная гарантия. Также нередко иностранные государственные закупочные компании запрашивают отсрочку платежа под обязательство оплатить с помощью аккредитивной формы расчета. В таких случаях МКБ предлагает дисконтирование аккредитива, что дает возможность экспортеру до окончания отсрочки получить финансы без обеспечения.
«Агропромышленный комплекс становится все более важным элементом российской экономики, мы рады сотрудничать с АО "Астон" – одной из крупнейших компаний в этой отрасли. Обслуживание и финансирование компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, - одно из стратегических направлений банка», - говорит начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова.

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