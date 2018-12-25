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США планировали создать биолабораторию в Симферополе - глава Роспотребнадзора

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13:00 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намеревались создать биолабораторию в Симферополе наподобие центра имени Ричарда Лугара в Грузии. Об этом заявила во вторник на пресс- конференции глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Сегодня на Украине действуют 11 лабораторий США на средства Пентагона, - сказала она. - Планировалось также [создание биолаборатории] и в Симферополе".

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