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Пять человек погибли, более 20 пострадали в Китае при нападении человека с ножом - СМИ

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13:05 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять пассажиров автобуса погибли, 21 получил ранения во вторник при нападении человека с ножом на одном из маршрутов общественного транспорта в городе Лунъянь (восточная китайская провинция Фуцзянь). Об этом сообщил информационный портал "Сина".

По данным правоохранительных органов, нападавший уже задержан. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.

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