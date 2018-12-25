Пять человек погибли, более 20 пострадали в Китае при нападении человека с ножом - СМИ
13:05 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять пассажиров автобуса погибли, 21 получил ранения во вторник при нападении человека с ножом на одном из маршрутов общественного транспорта в городе Лунъянь (восточная китайская провинция Фуцзянь). Об этом сообщил информационный портал "Сина".
По данным правоохранительных органов, нападавший уже задержан. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.
Новости
- 15:00 25.12.2018
- Медведев расширил список физлиц и юрлиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции
- 14:32 25.12.2018
- На контролируемую Киевом территорию Донбасса прибыл состав с ядовитым веществом - ДНР
- 14:12 25.12.2018
- Путин встретится с лидерами думских фракций
- 14:00 25.12.2018
- Медведев подписал документы по маркировке товаров, в том числе лекарств
- 13:32 25.12.2018
- Российские музеи не смогут предоставить немецкую технику для отливки ступеней храма МО РФ
- 13:20 25.12.2018
- На Сицилии проснулся вулкан Этна
- 13:00 25.12.2018
- США планировали создать биолабораторию в Симферополе - глава Роспотребнадзора
- 12:32 25.12.2018
- Обнародование переписки или телефонных разговоров граждан с прямым умыслом является преступлением - ВС РФ
- 12:23 25.12.2018
- Московский кредитный банк продолжает помогать экспортерам российского зерна
- 12:20 25.12.2018
- Суд в США обязал КНДР выплатить $501 млн семье умершего после заключения студента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать