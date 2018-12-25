На Сицилии проснулся вулкан Этна

13:20 Источник: Газета.Ru

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна, пишет издание La Repubblica. Сообщается, что на склоне вулкана в результате подземных толчков 24 декабря образовалась трещина, из нее поднимается столб пепла. Как отмечается, аэропорт в городе Катания работает с перебоями.

По словам вулканолога Марко Нери, в настоящее время причин для волнения нет, однако он не стал давать прогноз относительно дальнейшего развития событий. Газета.Ru