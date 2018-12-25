0
0
186
Новости

На Сицилии проснулся вулкан Этна

Добавить в избранное

13:20 25.12.2018 Источник: Газета.Ru

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна, пишет издание La Repubblica. Сообщается, что на склоне вулкана в результате подземных толчков 24 декабря образовалась трещина, из нее поднимается столб пепла. Как отмечается, аэропорт в городе Катания работает с перебоями.

По словам вулканолога Марко Нери, в настоящее время причин для волнения нет, однако он не стал давать прогноз относительно дальнейшего развития событий. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:00 25.12.2018
Медведев расширил список физлиц и юрлиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции
0
41
14:32 25.12.2018
На контролируемую Киевом территорию Донбасса прибыл состав с ядовитым веществом - ДНР
0
104
14:12 25.12.2018
Путин встретится с лидерами думских фракций
0
111
14:00 25.12.2018
Медведев подписал документы по маркировке товаров, в том числе лекарств
0
128
13:32 25.12.2018
Российские музеи не смогут предоставить немецкую технику для отливки ступеней храма МО РФ
0
166
13:05 25.12.2018
Пять человек погибли, более 20 пострадали в Китае при нападении человека с ножом - СМИ
0
168
13:00 25.12.2018
США планировали создать биолабораторию в Симферополе - глава Роспотребнадзора
0
212
12:32 25.12.2018
Обнародование переписки или телефонных разговоров граждан с прямым умыслом является преступлением - ВС РФ
0
240
12:23 25.12.2018
Московский кредитный банк продолжает помогать экспортерам российского зерна
0
177
12:20 25.12.2018
Суд в США обязал КНДР выплатить $501 млн семье умершего после заключения студента
0
191

Возврат к списку