Российские музеи не смогут предоставить немецкую технику для отливки ступеней храма МО РФ

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские музеи не предоставят немецкую технику для отливки ступеней храма Минобороны. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в качестве строительного материала для главного храма вооруженных сил России будет использоваться трофейная техника.

Генеральный директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг Александр Школьник сообщил радиостанции «Говорит Москва», что российские музеи не смогут предоставить экспонаты из своих фондов для переплавки.

«Мы не можем никуда её передать. Не потому, что не хотим, а по закону этого сделать не можем. Трофейная техника у нас такая есть, но она охраняется государством. У нас есть несколько штук на учёте, но это же не склад ненужной техники. Мы там с них пыль сбиваем, чтобы показывать, что за враг был».

На заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства рассказал, что укладка фундамента главного храма Вооруженных сил России завершилась неделю назад. «Чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольём ступени храма», – сказал Шойгу.