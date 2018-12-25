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Медведев подписал документы по маркировке товаров, в том числе лекарств

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14:00 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарств. Об этом заявил на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Я хочу сказать о тех документах, которые я подписал. Они касаются системы маркировки и прослеживаемости товаров. У нас действует ряд пилотных проектов в этой сфере. Эксперимент касается табака, лекарств, обуви. В дальнейшем он распространится на те отрасли, где риск незаконного оборота товаров достаточно высок", - сказал Медведев.

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