Медведев подписал документы по маркировке товаров, в том числе лекарств

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарств. Об этом заявил на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию премьер-министр России"Я хочу сказать о тех документах, которые я подписал. Они касаются системы маркировки и прослеживаемости товаров. У нас действует ряд пилотных проектов в этой сфере. Эксперимент касается табака, лекарств, обуви. В дальнейшем он распространится на те отрасли, где риск незаконного оборота товаров достаточно высок", - сказал Медведев.