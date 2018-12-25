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Путин встретится с лидерами думских фракций

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14:12 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречи с главами думских фракций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент проведет отдельные встречи с главами фракций [в Госдуме]", - отметил он. По словам Пескова, эти беседы пройдут после встречи Путина с руководством палат Федерального Собрания.

Говоря о графике главы государства на вторник, Песков напомнил, что у Путина состоятся переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после которых состоится рабочий завтрак, возможно, в формате "с глазу на глаз".

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