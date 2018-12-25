Путин встретится с лидерами думских фракций

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиипроведет во вторник встречи с главами думских фракций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера"Президент проведет отдельные встречи с главами фракций [в Госдуме]", - отметил он. По словам Пескова, эти беседы пройдут после встречи Путина с руководством палат Федерального Собрания.Говоря о графике главы государства на вторник, Песков напомнил, что у Путина состоятся переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после которых состоится рабочий завтрак, возможно, в формате "с глазу на глаз".