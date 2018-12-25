На контролируемую Киевом территорию Донбасса прибыл состав с ядовитым веществом - ДНР
14:32 25.12.2018 Источник: РБК
Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что на контролируемую Киевом территорию Донбасса прибыл состав Вооруженных сил Украины с «токсичным веществом». Об этом заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.
«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки [близ Донецка] вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты», — заявил Басурин.
Он отметил, что в зоне возможного поражения химикатами проживают 70 тыс. человек. РБК
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