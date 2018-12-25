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Медведев расширил список физлиц и юрлиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции

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15:00 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - сообщил глава правительства на своей странице в "Твиттере".

Медведев добавил, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

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