Белоруссию упрекнули в невыполнении условий союзного договора
15:12 25.12.2018 Источник: Эхо Москвы
В российском правительстве обвинили Белоруссию в невыполнении условий союзного договора.
Министр финансов Антон Силуанов упрекнул Минск в периодическом нарушении таможенного режима. В результате в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями. В последнее время доверие потеряно, — признал Силуанов. Накануне Александр Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские. Сегодня он проведет переговоры в Кремле с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что для таких заявлений нет оснований.
Цены на газ остаются одной из главных проблем в отношении России и Белоруссии. В ходе предыдущей встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой.
Беспокойство Александра Лукашенко вызывают планы Кремля по поглощению Белоруссии, — сказал «Эху Москвы» политолог Кирилл Рогов. По словам Рогова, отношения России и Белоруссии – один из центральных сюжетов для всего постсоветского пространства.
Не перестали ли отношения быть братскими? – этот вопрос на улицах Москвы прохожим задавала корреспондент «Эха».
Прохожие на улицах столицы единодушны во мнении, что россияне и белорусы исторически тесно связаны. И временная политическая напряженность между странами не должна влиять на отношения двух народов, считает историк Ирина Алексеевна.
У граждан России и Белоруссии слишком много общего, поэтому страны должны поддерживать отношения во что бы то ни стало, убежден житель Москвы Виктор.
Пенсионерка Наталья Владимировна была бы не против, если бы Россия и Белоруссия стали единым государством. Она считает, что объединение двух стран сделало бы их более весомыми игроками на международной арене.
Однако с этой точкой зрения согласны не все. Многие москвичи считают, что несмотря на близость культур, Россия и Белоруссия должны оставаться самостоятельными государствами и сохранить свою идентичность.
Большинство опрошенных уверены, что разногласия между Москвой и Минском – временные.
Новости
- 12:00 25.12.2018
- Минск пригрозил ответить на размещение базы США в Польше
- 11:20 25.12.2018
- Минобороны РФ намерено завершить очистку Арктики в 2019 году
- 10:05 25.12.2018
- Военнослужащим разрешат переезд из-за болезней родных
- 21:00 24.12.2018
- Натовские солдаты в Эстонии боятся получить обморожение
- 19:31 24.12.2018
- Турция не рассматривает системы Patriot как альтернативу С-400
- 19:00 24.12.2018
- Трофейную технику Вермахта переплавят на ступени для храма ВС РФ
- 20:40 23.12.2018
- Трамп обсудил с Эрдоганом "четко скоординированный" вывод войск США из Сирии
- 20:14 23.12.2018
- И.о. главы Пентагона станет первый замминистра обороны США Патрик Шанахан
- 18:56 23.12.2018
- СМИ: Армия Сирии ударила по границе Идлиба
- 18:11 23.12.2018
- Макрон сожалеет о выводе США своих войск из Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать