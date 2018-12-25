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Новости

ВС РФ разъяснил, в каких случаях граждане могут пользоваться "шпионской" техникой

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15:32 25.12.2018

Граждан нельзя привлекать к уголовной ответственности за покупку и использование «шпионской» техники, если это было сделано для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными. Такое постановление во вторник, 25 декабря, выпустил пленум Верховного суда РФ (ВС).

Под «шпионской» техникой понимаются технические средства, предназначенные для негласного получения информации. Таковыми могут быть признаны также смартфоны, видеорегистраторы и диктофоны, если они специально доработаны. Но наказывать за покупку «шпионских» устройств нужно только если их применяли для «посягательства на конституционные права граждан», отмечают в Верховном суде РФ.

Пленум ВС РФ также разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности лиц, которые приобрели спецсредства через Интернет и при этом не знали об их истинном предназначении (заблуждались насчет их фактического предназначения).  znak.com

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