Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Росприроднадзора

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Россииназначилруководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ."Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в распоряжении правительства.