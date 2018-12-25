Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Росприроднадзора
16:00 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в распоряжении правительства.
Новости
- 12:00 25.12.2018
- Минск пригрозил ответить на размещение базы США в Польше
- 11:20 25.12.2018
- Минобороны РФ намерено завершить очистку Арктики в 2019 году
- 10:05 25.12.2018
- Военнослужащим разрешат переезд из-за болезней родных
- 21:00 24.12.2018
- Натовские солдаты в Эстонии боятся получить обморожение
- 19:31 24.12.2018
- Турция не рассматривает системы Patriot как альтернативу С-400
- 19:00 24.12.2018
- Трофейную технику Вермахта переплавят на ступени для храма ВС РФ
- 20:40 23.12.2018
- Трамп обсудил с Эрдоганом "четко скоординированный" вывод войск США из Сирии
- 20:14 23.12.2018
- И.о. главы Пентагона станет первый замминистра обороны США Патрик Шанахан
- 18:56 23.12.2018
- СМИ: Армия Сирии ударила по границе Идлиба
- 18:11 23.12.2018
- Макрон сожалеет о выводе США своих войск из Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать