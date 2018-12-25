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Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Росприроднадзора

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16:00 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в распоряжении правительства.

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