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Чечня получит из федерального бюджета более 180 млрд рублей на региональные проекты

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16:12 25.12.2018 Источник: Эхо Москвы

Чечня получит из федерального бюджета более 180 миллиардов рублей на реализацию региональных проектов. Деньги будут поступать в республику в течение 5 лет, — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в ВКонтакте. По его словам, деньги выделены по поручению премьер-министра Медведева. Ранее Кадыров жаловался на сокращение государственной поддержки региона.  Эхо Москвы

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