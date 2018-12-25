Чечня получит из федерального бюджета более 180 млрд рублей на региональные проекты
16:12 25.12.2018 Источник: Эхо Москвы
Чечня получит из федерального бюджета более 180 миллиардов рублей на реализацию региональных проектов. Деньги будут поступать в республику в течение 5 лет, — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в ВКонтакте. По его словам, деньги выделены по поручению премьер-министра Медведева. Ранее Кадыров жаловался на сокращение государственной поддержки региона. Эхо Москвы
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