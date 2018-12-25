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В правительстве предупредили о недопустимости снижения зарплат педагогов в 2019 году

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16:32 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ предупредило региональные органы власти о недопустимости уменьшения заработной платы педагогов в 2019 году. Об этом говорится в единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных во вторник решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Органам госвласти субъектов РФ, органам местного самоуправления и руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений при формировании систем оплаты труда педагогических и иных работников сферы образования в 2019 году необходимо учитывать следующее: не допускать снижения уровня заработной платы работников образовательных учреждений, в том числе педагогических работников, достигнутого в 2018 году и определяемого на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики", - отмечается в документе.

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