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Рождество стало официальным праздником в Ираке

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17:00 25.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ираке Рождество объявили официальным праздником. Члены кабмина сегодня проголосовали за включение его в список государственных праздничных дней.

«Мы поздравляем с Рождеством наших христианских жителей, всех иракцев и тех, кто празднует сейчас Рождество по всему миру», — говорится в Twitter правительства.

Телеканал CNN напоминает, что в 2003 году в Ираке проживали около 1 миллиона 400 тысяч христиан, однако с тех пор их число сильно уменьшилось и сейчас составляет примерно 300 тысяч.  Говорит Москва

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