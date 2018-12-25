Рождество стало официальным праздником в Ираке
17:00 25.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Ираке Рождество объявили официальным праздником. Члены кабмина сегодня проголосовали за включение его в список государственных праздничных дней.
«Мы поздравляем с Рождеством наших христианских жителей, всех иракцев и тех, кто празднует сейчас Рождество по всему миру», — говорится в Twitter правительства.
Телеканал CNN напоминает, что в 2003 году в Ираке проживали около 1 миллиона 400 тысяч христиан, однако с тех пор их число сильно уменьшилось и сейчас составляет примерно 300 тысяч. Говорит Москва
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