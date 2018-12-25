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Первый приговор после разъяснений ВС об экстремизме отменен в Москве

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17:12 25.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве отменили первый приговор после разъяснений Верховного суда об экстремизме. По делу проходит Евгений Корт, которого обвиняли в разжигании ненависти и вражды из-за картинки в соцсети «ВКонтакте».

В 2016 году Зеленоградский районный суд столицы приговорил молодого человека к одному году колонии-поселения. Корт выложил на своей странице картинку с националистом Тесаком и человеком в костюме поэта Александра Пушкина. Следствие утверждало, что это изображение «унижает группу лиц по принципу национальности».

После апелляции срок фигуранту заменили на штраф в 200 тысяч рублей.

Когда в сентябре Верховный суд порекомендовал учитывать контекст при рассмотрении подобных дел, адвокат подал жалобу, и в результате Мосгорсуд отменил приговор. Говорит Москва

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