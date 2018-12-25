Бутину могут освободить из тюрьмы в США в январе
17:40 25.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Марию Бутину могут освободить из тюрьмы в США в январе. Об этом журналистам рассказал отец арестованной гражданки России Валерий Бутин со ссылкой на адвоката.
«Надежды, стратегия и тактика, которую сейчас применяют адвокаты в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть её на свободе», — сказал Бутин.
В середине декабря российская гражданка официально признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Ранее Мария Бутина также подписала документы о сделке с прокуратурой. Суд принял её признание вины и назначил следующее слушание по делу на 12 февраля. Говорит Москва
Новости
- 19:35 25.12.2018
- Российский скульптор поставил изваяние Бабы-Яги в центре Лондона
- 19:05 25.12.2018
- Российский санкционный список пополнили новые украинские компании и персоны
- 18:40 25.12.2018
- У следователей есть версия причины крушения новейшего Boeing 737 Max
- 18:20 25.12.2018
- НАСА может сделать России оригинальное взаимовыгодное предложение
- 17:12 25.12.2018
- Первый приговор после разъяснений ВС об экстремизме отменен в Москве
- 17:00 25.12.2018
- Рождество стало официальным праздником в Ираке
- 16:32 25.12.2018
- В правительстве предупредили о недопустимости снижения зарплат педагогов в 2019 году
- 16:12 25.12.2018
- Чечня получит из федерального бюджета более 180 млрд рублей на региональные проекты
- 16:00 25.12.2018
- Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Росприроднадзора
- 15:32 25.12.2018
- ВС РФ разъяснил, в каких случаях граждане могут пользоваться "шпионской" техникой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать