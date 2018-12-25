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Бутину могут освободить из тюрьмы в США в январе

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17:40 25.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Марию Бутину могут освободить из тюрьмы в США в январе. Об этом журналистам рассказал отец арестованной гражданки России Валерий Бутин со ссылкой на адвоката.

«Надежды, стратегия и тактика, которую сейчас применяют адвокаты в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть её на свободе», — сказал Бутин.

В середине декабря российская гражданка официально признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Ранее Мария Бутина также подписала документы о сделке с прокуратурой. Суд принял её признание вины и назначил следующее слушание по делу на 12 февраля.  Говорит Москва

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