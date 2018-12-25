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НАСА может сделать России оригинальное взаимовыгодное предложение

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18:20 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) хотело бы отправлять своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских "Союзах" и после того, как Соединенные Штаты будут в состоянии делать это при помощи собственных пилотируемых космических аппаратов. Об этом сообщил во вторник потрал Space.com.

При этом, как рассказала порталу официальный представитель американского космического ведомства Стэфани Ширхольц, в НАСА хотели бы отправлять российских космонавтов к МКС на своих аппаратах, когда они пройдут все необходимые испытания. "[Руководитель департамента пилотируемых полетов НАСА] Уильям Герстенмайер и высшее руководство НАСА обозначили свое намерение [продолжать] отправлять американских членов экипажа [МКС] на "Союзах" после 2019 года, а россиян - на американских пилотируемых кораблях", - отметила она.

Ширхольц при этом объяснила, что запуск и американских, и российских кораблей одновременно - то есть, американцы на американских кораблях, а россияне на "Союзах" - будет совершенно нецелесообразен как минимум из-за того, что на МКС существуют два основных сегмента - российский и американский - которые требуют поставки модулей как из одной, так и из другой страны. В этой связи, по словам представителя НАСА, наилучшим вариантом будет всегда составлять экипажи МКС из американцев и россиян. "Замысел здесь заключается в том, чтобы продолжить отправку смешанных экипажей к МКС", - приводит ее слова Space.com.

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