У следователей есть версия причины крушения новейшего Boeing 737 Max

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи считают, что изначальной причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Max ("Боинг-737 макс") индонезийского авиаперевозчика Lion Air ("Лайон эйр"), который упал в Яванское море в октябре этого года, могла стать неправильная настройка датчика скорости. Об этом сообщила во вторник в электронной версии газета "Уолл-стрит джорнэл".

По данным ее источников, за два дня до катастрофы механики установили на авиалайнер новый датчик воздушной скорости, однако, как в предварительном порядке определили следователи, его настройка могла быть произведена не должным образом. Как отмечает издание, данный датчик передает на бортовой компьютер информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.