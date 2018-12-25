Российский санкционный список пополнили новые украинские компании и персоны

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Список украинских компаний, в отношении которых правительство России ввело экономические санкции, пополнили оборонные и энергетические предприятия страны. Соответствующий документ размещен во вторник на сайте правительства РФ.

В частности, в список вошли концерн "Укроборонпром" и военное предприятие "Укрспецэкспорт". Также санкции наложены на публичное акционерное общество "Центрэнерго" и "Государственный экспортно-импортный банк Украины". Предыдущий список компаний состоял из 68 компаний, теперь в нем числятся 75 предприятий.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой попали в список физических лиц, против которых правительство РФ ввело во вторник контрсанкции. Их имена, наряду с еще целым рядом депутатов от правящего "Блока Петра Порошенко", партии "Самопомощь" и чиновников, значатся в полном списке, опубликованном на сайте российского кабинета министров. В результате общее число попавших под российские санкции граждан Украины составило 567 человек.