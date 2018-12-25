Российский скульптор поставил изваяние Бабы-Яги в центре Лондона

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скульптура Бабы Яги появилась во вторник в центре британской столицы. В день празднования католиками и протестантами Рождества бронзовая сказочная героиня, отлитая на заводе в Смоленске, была торжественно открыта на улице Бошам-плейс в районе Найтсбридж.

"Великобритания - уже третья страна, в которой мы устанавливаем Бабу Ягу, - рассказала в разговоре с корр. ТАСС скульптор Ирина Лагошина. "Это один из моих любимых мифологических персонажей. И когда я поглубже узнала ее историю, она мне стала особенно интересна - Бабе Яге более тысячи лет, ее имидж изначально был абсолютно положительный, но со временем, с приходом христианства, трансформировался. Мне как автору хочется "реабилитировать" ее доброе имя", - добавила скульптор, заметив что Баба Яга представляет своеобразного дипломата, задачей которого является создание межкультурного диалога между двумя народами, которые связывают очень древние узы.