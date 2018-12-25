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Путин и Лукашенко общались около четырех часов

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19:50 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры. Беседа, которая проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов, продолжалась почти четыре часа, сообщает корреспондент ТАСС.

Переговоры стартовали в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран. С российской стороны в них приняли участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич. Сторону гостей помимо белорусского лидера представляли вице- премьеры Игорь Петришенко и Игорь Лященко, министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко.

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