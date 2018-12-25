Путин хочет, чтобы граждане почувствовали пользу нацпроектов уже в новом году

20:40

Реализация национальных проектов во исполнение майского указа должна уже в 2019 году дать реальные позитивные результаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.

Он поблагодарил парламентариев за поддержку и вдумчивую проработку ключевых решений в текущем году, в том числе - инициатив, изложенных в послании Федеральному собранию и в новом майском указе, финансирование которого уже заложено в федеральном бюджете.

"Теперь крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, существенно и уверенно двигаться вперед в достижении всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные, позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы", - сказал Путин. Он в связи с этим призвал парламентариев "уделить особое внимание проблемам людей на местах, быть постоянно в контакте со своими избирателями".