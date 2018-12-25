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Новости

Володин предложил Путину "найти формат", чтобы проверить эффективность Конституции

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21:15 25.12.2018

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых и экспертов оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени.

"Есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями конституции - насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность", - сказал спикер во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Федерального Собрания РФ. "В этой связи 25 лет (прошедшие с момента создания конституции - прим. ТАСС) - время, когда можно в принципе было бы ответить на эти вопросы", - считает он.

"Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но, вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как конституция и нормы в развитие конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", - обратился Володин к Путину.

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