До конца года Путин и Лукашенко договорились снова встретиться
22:32 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение о том, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на сегодняшних переговорах условились провести еще одну встречу до конца года.
Ранее о такой договоренности сообщило телевидение Белоруссии. "Лидеры договорились встретиться до конца года", - сказал Песков.
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