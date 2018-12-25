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До конца года Путин и Лукашенко договорились снова встретиться

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22:32 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение о том, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на сегодняшних переговорах условились провести еще одну встречу до конца года.

Ранее о такой договоренности сообщило телевидение Белоруссии. "Лидеры договорились встретиться до конца года", - сказал Песков.

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