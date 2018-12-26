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Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР

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07:12 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских силовиков четыре раза за прошедшие сутки обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду сообщили журналистам в оборонном ведомстве республики.

"Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Лозовое", - цитирует представителя народной милиции агентство Луганскинформцентр.

По его данным, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

С начала конфликта в Донбассе в апреле 2014 года стороны более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось. Представители провозглашенных республик 19 декабря в Минске выдвинули инициативу перезапустить режим прекращения огня с 22 декабря по случаю наступающего Нового года и Рождества. Однако представители Киева отвергли ее. В этой ситуации спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик предложил сторонам провести видеоконференцию подгруппы 27 декабря, в рамках которой все же согласовать режим тишины.

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