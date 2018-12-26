Санкционный список РФ в отношении Украины пополнили оборонные и энергетические предприятия
07:40 26.12.2018
Санкционный список РФ в отношении Украины пополнил Государственный экспортно-импортный банк Украины - документ. В список также добавлено украинское "Центрэнерго". В частности, в список вошли концерн "Укроборонпром" и военное предприятие "Укрспецэкспорт". Также санкции наложены на публичное акционерное общество "Центрэнерго" и "Государственный экспортно-импортный банк Украины". Предыдущий список состоял из 68 компаний, теперь в нем числятся 75 предприятий, а также 567 физических лиц. "Донбасс сегодня"
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