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В России стало больше компьютерных преступлений

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07:49 26.12.2018 Источник: РОСБАЛТ

В России стало меньше убийств, но больше компьютерных преступлений. За неполный 2018 год в России было зарегистрировано около 2 млн преступлений.

По подсчетам Генпрокуратуры, за 11 месяцев этого года на территории страны совершили 1,84 млн преступлений. Этот показатель почти на 80 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что количество преступлений снизилось во всех округах, кроме Северо-Кавказского — там оно выросло на 0,7%. Положительная тенденция отмечается, в частности, в Крыму, Калининградской области и в Красноярском крае.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,7% чаще стали выявлять экономические преступления. В этом году, по официальным данным, их было порядка 107 тысяч.

Также зарегистрировано почти 8 тыс. убийств — на 12,6% меньше по сравнению с прошлогодним показателем. Тяжких и особо тяжких преступлений в 2018 году оказалось на 2,7% меньше, чем годом ранее, — 415 тыс.

Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, но в целом эта тенденция снизилась на 6,8%, отмечает Генпрокуратура.

Кроме того, было выявлено 156 тыс. преступлений, связанных с компьютерной информации, причем расследовано из них только 38,7 тыс.

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