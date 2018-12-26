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Президент наделил предпенсионеров правом на обязательную долю в наследстве

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07:52 26.12.2018 Источник: РОСБАЛТ

Владимир Путин разрешил россиянам предпенсионного возраста иметь право на обязательную долю в наследстве. Закон, корректирующий Гражданский кодекс, подписан президентом накануне.

Право на получение обязательной доли по нетрудоспособности отныне, как и раньше, будут иметь женщины в возрасте 55 лет и мужчины — 60. При этом пакет законов о пенсионной реформе повышает возраст выхода на пенсию до 60 и 65 лет, соответственно.

В предыдущей версии закона правом на обязательную долю при разделе наследства обладали несовершеннолетние дети наследодателя, его супруг, родители, иждивенцы, но только в случае нетрудоспособности.

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