Президент наделил предпенсионеров правом на обязательную долю в наследстве
07:52 26.12.2018 Источник: РОСБАЛТ
Владимир Путин разрешил россиянам предпенсионного возраста иметь право на обязательную долю в наследстве. Закон, корректирующий Гражданский кодекс, подписан президентом накануне. Право на получение обязательной доли по нетрудоспособности отныне, как и раньше, будут иметь женщины в возрасте 55 лет и мужчины — 60. При этом пакет законов о пенсионной реформе повышает возраст выхода на пенсию до 60 и 65 лет, соответственно. В предыдущей версии закона правом на обязательную долю при разделе наследства обладали несовершеннолетние дети наследодателя, его супруг, родители, иждивенцы, но только в случае нетрудоспособности.
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