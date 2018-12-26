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В Ла-Манше перехватили пять лодок с 40 мигрантами из Ирана, Ирака и Афганистана

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08:00 26.12.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Спасатели и береговая охрана Британии в ночь на вторник перехватили в проливе Ла-Манш лодки с несколькими десятками нелегальных мигрантов. Среди пассажиров были дети.

Около четырех часов утра по Гринвичу в рождественскую ночь спасатели с помощью вертолета береговой охраны перехватили лодку с 12 мигрантами и ребенком в британских территориальных водах в районе побережья графства Кент.

Еще одна девочка была среди восьми пассажиров лодки, пришвартовавшейся в ночь на вторник в порту Фолкстон. Как сообщили в британском министерстве внутренних дел, среди мигрантов были выходцы из Ирана, Ирака и Афганистана.

Позже, около шести утра, пограничный катер перехватил в Ла-Манше маленькую резиновую лодку с семью мужчинами и женщиной. Береговая охрана Франции распространила в "Твиттере" фото перехвата.

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