В Ла-Манше перехватили пять лодок с 40 мигрантами из Ирана, Ирака и Афганистана

08:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Спасатели и береговая охрана Британии в ночь на вторник перехватили в проливе Ла-Манш лодки с несколькими десятками нелегальных мигрантов. Среди пассажиров были дети.

Около четырех часов утра по Гринвичу в рождественскую ночь спасатели с помощью вертолета береговой охраны перехватили лодку с 12 мигрантами и ребенком в британских территориальных водах в районе побережья графства Кент.

Еще одна девочка была среди восьми пассажиров лодки, пришвартовавшейся в ночь на вторник в порту Фолкстон. Как сообщили в британском министерстве внутренних дел, среди мигрантов были выходцы из Ирана, Ирака и Афганистана.

Позже, около шести утра, пограничный катер перехватил в Ла-Манше маленькую резиновую лодку с семью мужчинами и женщиной. Береговая охрана Франции распространила в "Твиттере" фото перехвата.