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Трамп: Правительство США не вернется к полноценной работе, пока не выделят деньги на стену

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08:10 26.12.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Правительство США не вернется к полноценной работе, пока демократы в конгрессе не утвердят фиансирование стены на границе с Мексикой, заявил президент Дональд Трамп. 9 из 15 американских министерств начали сворачивать работу на прошлой неделе из-за бюджетного кризиса.

"Не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Этого точно не пройзойдет, пока у нас не будет стены, ограды, как бы они ни хотели ее называть. Я могу называть ее, как им угодно, но суть от этого не меняется. Это преграда от людей, которые пытаются проникнуть в страну", - заявил Трамп.

"Это барьер от наркотиков. Знаете, сегодня в мире есть большая проблема. Это торговля людьми, и мы этого не потерпим. Мы очень много работаем, чтобы поймать торговцев людьми. Они - плохие люди. Мы не можем сделать этого без барьера. Мы не можем их поймать без стены", - добавил президент.

В этом году частичный "шатдаун" - прекращение работы ряда федеральных структур - наступает уже в третий раз. Это происходит, когда республиканцы и демократы в конгрессе не могут совместно утвердить бюджет, как правило из-за принципиальных разногласий по каким-то вопросам.

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