Трамп: Правительство США не вернется к полноценной работе, пока не выделят деньги на стену
08:10 26.12.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Правительство США не вернется к полноценной работе, пока демократы в конгрессе не утвердят фиансирование стены на границе с Мексикой, заявил президент Дональд Трамп. 9 из 15 американских министерств начали сворачивать работу на прошлой неделе из-за бюджетного кризиса. "Не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Этого точно не пройзойдет, пока у нас не будет стены, ограды, как бы они ни хотели ее называть. Я могу называть ее, как им угодно, но суть от этого не меняется. Это преграда от людей, которые пытаются проникнуть в страну", - заявил Трамп. "Это барьер от наркотиков. Знаете, сегодня в мире есть большая проблема. Это торговля людьми, и мы этого не потерпим. Мы очень много работаем, чтобы поймать торговцев людьми. Они - плохие люди. Мы не можем сделать этого без барьера. Мы не можем их поймать без стены", - добавил президент. В этом году частичный "шатдаун" - прекращение работы ряда федеральных структур - наступает уже в третий раз. Это происходит, когда республиканцы и демократы в конгрессе не могут совместно утвердить бюджет, как правило из-за принципиальных разногласий по каким-то вопросам.
Новости
- 09:20 26.12.2018
- Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 рублей
- 09:05 26.12.2018
- ПВО Сирии удалось отразить атаку израильских ВВС - СМИ
- 09:00 26.12.2018
- Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
- 08:58 26.12.2018
- Дешевый мобильный интернет в России подорожает - СМИ
- 08:47 26.12.2018
- Религия и наука придут к консенсусу в XXI веке - глава РПЦ
- 08:33 26.12.2018
- Минпрос: школьную программу по истории нужно обновлять каждые 3-5 лет
- 08:21 26.12.2018
- США подтянули высокоточное оружие к границам России - главком ВМФ РФ
- 08:00 26.12.2018
- В Ла-Манше перехватили пять лодок с 40 мигрантами из Ирана, Ирака и Афганистана
- 07:52 26.12.2018
- Президент наделил предпенсионеров правом на обязательную долю в наследстве
- 07:49 26.12.2018
- В России стало больше компьютерных преступлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать