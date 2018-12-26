США подтянули высокоточное оружие к границам России - главком ВМФ РФ
08:21 26.12.2018 Источник: Lenta.ru
США наращивают присутствие стратегических неядерных систем высокоточного оружия в прилегающих к России морских акваториях. Об этом газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев. Он отметил, что ВМФ в новом году отреагирует на резкое увеличение мероприятий США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, на развертывание вблизи границ морских систем ПРО, стратегических систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры. Уточняется, что в данный момент военно-морское присутствие России осуществляют около 100 кораблей.
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