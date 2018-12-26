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Минпрос: школьную программу по истории нужно обновлять каждые 3-5 лет

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08:33 26.12.2018 Источник: NEWSru.com

Содержание школьной программы по истории Отечества должно обновляться каждые три-пять лет: без этого невозможно движение вперед, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева 25 декабря на итоговом заседании президиума Российского исторического общества и Совета фонда "История Отечества".

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