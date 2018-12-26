Минпрос: школьную программу по истории нужно обновлять каждые 3-5 лет

08:33 Источник: NEWSru.com

Содержание школьной программы по истории Отечества должно обновляться каждые три-пять лет: без этого невозможно движение вперед, заявила министр просвещения РФ25 декабря на итоговом заседании президиума Российского исторического общества и Совета фонда "История Отечества".