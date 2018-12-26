Религия и наука придут к консенсусу в XXI веке - глава РПЦ

08:47 Источник: NEWSru.com

Искусственные противоречия между фундаментальной наукой и религией будут преодолены уже в текущем столетии, считает. Такое мнение он высказал 25 декабря в ходе церемония вручения Макариевских премий за вклад в развитие естественно-научного знания России.

"Дай Бог, чтобы противостояние науки и религии, искусственно созданное под влиянием идеологических факторов прошедших столетий, преодолевалось в XXI веке. У меня есть такое чувство, что Россия «впереди планеты всей» на этом замечательном пути. Пусть Господь благословляет наше научное сообщество, и пусть развивается взаимодействие Церкви и научного сообщества во благо Отечества. Благодарю вас всех за участие и за внимание", — заключил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.