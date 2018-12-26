Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
09:00 26.12.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Минфина раскрыл детали переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты России и Белоруссии обсудили накануне вопрос цен на энергоресурсы и предстоящие изменения в российском налоговом законодательстве, сообщил Антон Силуанов.
«Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — сказал министр, добавив, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут члены правительства обеих стран.
Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве накануне. Переговоры длились около четырёх часов. Говорит Москва
Новости
- 09:20 26.12.2018
- Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 рублей
- 09:05 26.12.2018
- ПВО Сирии удалось отразить атаку израильских ВВС - СМИ
- 08:58 26.12.2018
- Дешевый мобильный интернет в России подорожает - СМИ
- 08:47 26.12.2018
- Религия и наука придут к консенсусу в XXI веке - глава РПЦ
- 08:33 26.12.2018
- Минпрос: школьную программу по истории нужно обновлять каждые 3-5 лет
- 08:21 26.12.2018
- США подтянули высокоточное оружие к границам России - главком ВМФ РФ
- 08:10 26.12.2018
- Трамп: Правительство США не вернется к полноценной работе, пока не выделят деньги на стену
- 08:00 26.12.2018
- В Ла-Манше перехватили пять лодок с 40 мигрантами из Ирана, Ирака и Афганистана
- 07:52 26.12.2018
- Президент наделил предпенсионеров правом на обязательную долю в наследстве
- 07:49 26.12.2018
- В России стало больше компьютерных преступлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать