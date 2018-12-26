Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Минфина раскрыл детали переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты России и Белоруссии обсудили накануне вопрос цен на энергоресурсы и предстоящие изменения в российском налоговом законодательстве, сообщил Антон Силуанов.

«Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — сказал министр, добавив, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут члены правительства обеих стран.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве накануне. Переговоры длились около четырёх часов. Говорит Москва