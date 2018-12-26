ПВО Сирии удалось отразить атаку израильских ВВС - СМИ
09:05 26.12.2018 Источник: Газета.Ru
Атака под Дамаском осуществлялась израильскими ВВС, передает SANA. Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии удалось отразить атаку и уничтожить большую часть ракет Израиля. ««Ущерб ограничился повреждением склада боеприпасов, различные ранения получили трое военных», — рассказал источник в сирийской армии. Уточняется, что атака длилась более 1,5 часов.
Ранее сообщалось, что израильская сторона задействовала ПВО против сирийской ракеты. Газета.Ru
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