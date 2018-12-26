Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 рублей
09:20 26.12.2018 Источник: REGNUM
С первого января наступающего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) В России будет повышен на 117 рублей. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что с начала 2019 года значение МРОТ в России будет составлять 11 тыс. 280 рублей. В соответствии с действующим законодательством размер МРОТ приравнен к величине прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. На сегодняшний день МРОТ составляет 11 тыс. 163 рубля. ИА REGNUM
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