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Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 рублей

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09:20 26.12.2018 Источник: REGNUM

С первого января наступающего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) В России будет повышен на 117 рублей. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что с начала 2019 года значение МРОТ в России будет составлять 11 тыс. 280 рублей. В соответствии с действующим законодательством размер МРОТ приравнен к величине прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. На сегодняшний день МРОТ составляет 11 тыс. 163 рубля. ИА REGNUM

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