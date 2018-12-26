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Генпрокурор Украины заявил о "третьей волне оккупации" со стороны РФ

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09:32 26.12.2018 Источник: РБК

Конфликт в Керченском проливе является свидетельством попыток России начать новый этап оккупации территории Украины, заявил генпрокурор страны Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

Журналист издания обратился к чиновнику с вопросом о том, насколько необходимым было введение военного положения на Украине после инцидента в Керченском проливе. «Это был не не обычный инцидент, а третья волна оккупации. Сначала Россия оккупировала Крым, затем часть Донбасса, теперь Азовское море. Россия блокирует Азовское море и оккупирует его. Речь идет не только о водном пространстве, но и о блокаде города Мариуполя», — заявил Луценко.  РБК

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