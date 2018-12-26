Дешевый мобильный интернет в России подорожает - СМИ

08:58 Источник: Lenta.ru

Россия вошла в десятку стран с самым доступным мобильным интернетом, однако ситуация может вскоре измениться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review. По его данным, средняя стоимость одного гигабайта в 2018 году составила 55,5 рублей, что определило Россию на восьмое место в рейтинге государств с дешевым интернетом. На первом месте оказалась Румыния (9,2 рубля за гигабайт). Замкнул десятку лидеров Алжир со стоимость интернета 75,5 рублей за гигабайт.