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Минздрав надеется вывести табак из оборота после 2050 года

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10:00 26.12.2018 Источник: РБК

Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы. Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота. Такое предложение содержится в новой концепции Минздрава против табакокурения до 2030 года. У РБК есть копия документа, представитель Минздрава подтвердил его подлинность.

В 2016 году треть россиян курили — 30,9% — или более 40 млн человек, указывает Минздрав (более поздних данных нет). К 2040-2050 году людей с этой привычкой останется только 5%, рассчитывает министерство. Именно это и позволит впоследствии совсем вывести табачную продукцию с рынка.

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