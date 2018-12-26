Минздрав надеется вывести табак из оборота после 2050 года
10:00 26.12.2018 Источник: РБК
Минздрав разработал новый проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы. Основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем возможный поэтапный вывод табачной продукции из оборота. Такое предложение содержится в новой концепции Минздрава против табакокурения до 2030 года. У РБК есть копия документа, представитель Минздрава подтвердил его подлинность.
В 2016 году треть россиян курили — 30,9% — или более 40 млн человек, указывает Минздрав (более поздних данных нет). К 2040-2050 году людей с этой привычкой останется только 5%, рассчитывает министерство. Именно это и позволит впоследствии совсем вывести табачную продукцию с рынка.
Новости
- 11:00 26.12.2018
- Глава ГИБДД предлагает увеличить до 30 тыс. рублей штраф за повторную езду без прав
- 10:32 26.12.2018
- В Китае планируют отменить наказания для проституток
- 10:20 26.12.2018
- В Махачкале из-за угроз "блюстителей нравственности" отменили показ фильма - СМИ
- 10:05 26.12.2018
- Республика Корея и КНДР соединяют железные дороги
- 09:32 26.12.2018
- Генпрокурор Украины заявил о "третьей волне оккупации" со стороны РФ
- 09:20 26.12.2018
- Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 рублей
- 09:05 26.12.2018
- ПВО Сирии удалось отразить атаку израильских ВВС - СМИ
- 09:00 26.12.2018
- Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
- 08:58 26.12.2018
- Дешевый мобильный интернет в России подорожает - СМИ
- 08:47 26.12.2018
- Религия и наука придут к консенсусу в XXI веке - глава РПЦ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать