Республика Корея и КНДР соединяют железные дороги
10:05 26.12.2018 Источник: Вести.Ru
Северная и Южная Корея соединяют свои железные и автомобильные дороги. Церемония стыковки дорог обеих стран состоялась на северокорейской железнодорожной станции Пханмун. От Сеула и Пхеньяна на мероприятие прибыли около двухсот человек. Также на церемонию были приглашены представители России, Китая и Монголии.
Мероприятие – чисто символическое и реальные работы по соединению и модернизации дорог еще не начались. Однако лидеры двух Корей – Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин – ранее договорились реализовать проект. Вести.Ru
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