В Махачкале из-за угроз "блюстителей нравственности" отменили показ фильма - СМИ

10:20 Источник: Коммерсант.ru

В Дагестане разгорается очередной скандал, связанный с запретами в области массовой культуры. После многочисленных угроз махачкалинский кинотеатр Cinema Hall отменил показ фильма «Love Yourself» — запись концерта популярной корейской группы BTS. Фильм будет показан 26 января в десятках российских городов, однако в Махачкале «блюстители нравственности» потребовали не допустить трансляции «фильма про корейских гомосеков».

Сейчас дагестанские фанаты корейской группы собираются поехать на аналогичный киносеанс в Грозном, а их противники переключились на новую цель: теперь они возмущены спектаклем «Мастер и Маргарита» в медицинском училище Буйнакска. Коммерсантъ