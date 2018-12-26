В Махачкале из-за угроз "блюстителей нравственности" отменили показ фильма - СМИ
10:20 26.12.2018 Источник: Коммерсант.ru
В Дагестане разгорается очередной скандал, связанный с запретами в области массовой культуры. После многочисленных угроз махачкалинский кинотеатр Cinema Hall отменил показ фильма «Love Yourself» — запись концерта популярной корейской группы BTS. Фильм будет показан 26 января в десятках российских городов, однако в Махачкале «блюстители нравственности» потребовали не допустить трансляции «фильма про корейских гомосеков».
Сейчас дагестанские фанаты корейской группы собираются поехать на аналогичный киносеанс в Грозном, а их противники переключились на новую цель: теперь они возмущены спектаклем «Мастер и Маргарита» в медицинском училище Буйнакска. Коммерсантъ
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