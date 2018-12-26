В Китае планируют отменить наказания для проституток
10:32 26.12.2018 Источник: Эхо Москвы
Китайские власти планируют отменить наказания проституткам и их клиентам. По сведениям «Чайна дейли», госорганы в ближайшее время должны подготовить программу преобразований, которая внесет нужные изменения в законодательство. По ныне действующим в КНР законам, занятие проституцией и пользование соответствующими услугами карается лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет. Помимо этого, уличенные в проституции обязаны пройти курс по перевоспитанию. Эхо Москвы
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