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Глава ГИБДД предлагает увеличить до 30 тыс. рублей штраф за повторную езду без прав

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11:00 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штраф за повторную езду без водительского удостоверения необходимо увеличить до 30 тыс. рублей. Об этом заявил в среду журналистам на итоговой пресс-конференции глава ГИБДД Михаил Черников.

"Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Мы настаиваем, чтобы он составлял от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, либо административный арест до 15 суток, либо общественные работы. У нас сейчас много фактов, когда водителей лишают прав, в том числе по ряду медицинских показаний, и такие водители, конечно, не должны присутствовать на наших дорогах", - сказал Черников.

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