Норвежский политик призвал Запад смириться с тем, что РФ не откажется от Крыма
11:05 26.12.2018 Источник: Известия
Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген объяснил, почему странам Запада стоит признать Крым частью России.
В своей статье для издания Aftenposten Хаген напомнил, что полуостров был российским с XVIII по XX век, большую часть его населения составляют русские, а весь прошлый век в Севастополе размещалась военно-морская база РФ.
Однако после госпереворота на Украине в 2014 году появилась опасность того, что в Крыму появится база НАТО, и Россия отреагировала, отметил политик.
«После проведения референдума в Крыму более 90% населения сказали, что хотят быть частью РФ. С таким результатом Запад должен был сказать, что «если народ Крыма хочет стать частью России, мы должны уважать его и признать, что Крым снова российский», однако произошло обратное», –– констатировал Хаген.
Он подчеркнул, что Москва «встала на защиту интересов русского населения в Крыму, которое боялось фашистские власти Украины». При этом на протяжении четырех лет отношения РФ и Запада остаются крайне напряженными, отчего страдает весь мир, высказал уверенность Хаген.
Он добавил, что Россия никогда не откажется от Крыма, и западным странам уже пора с этим смириться. Известия
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