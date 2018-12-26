Норвежский политик призвал Запад смириться с тем, что РФ не откажется от Крыма

11:05 Источник: Известия

Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген объяснил, почему странам Запада стоит признать Крым частью России.

В своей статье для издания Aftenposten Хаген напомнил, что полуостров был российским с XVIII по XX век, большую часть его населения составляют русские, а весь прошлый век в Севастополе размещалась военно-морская база РФ.

Однако после госпереворота на Украине в 2014 году появилась опасность того, что в Крыму появится база НАТО, и Россия отреагировала, отметил политик.

«После проведения референдума в Крыму более 90% населения сказали, что хотят быть частью РФ. С таким результатом Запад должен был сказать, что «если народ Крыма хочет стать частью России, мы должны уважать его и признать, что Крым снова российский», однако произошло обратное», –– констатировал Хаген.

Он подчеркнул, что Москва «встала на защиту интересов русского населения в Крыму, которое боялось фашистские власти Украины». При этом на протяжении четырех лет отношения РФ и Запада остаются крайне напряженными, отчего страдает весь мир, высказал уверенность Хаген.

Он добавил, что Россия никогда не откажется от Крыма, и западным странам уже пора с этим смириться. Известия