СК проведет доследование по делу покинувшей страну Марии Мотузной
11:20 26.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дело барнаульской студентки Марии Мотузной, обвиняемой в размещении в социальных сетях мемов с подписями, содержащими признаки возбуждения вражды по расовому признаку и унижающих достоинство людей по вере, возвращено для дополнительного расследования. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
"Дело Мотузной суд вернул на дополнительное расследование. В розыск она не объявлена. Следователям предстоит выяснить дополнительные обстоятельства по этому делу", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело было возбуждено весной 2018 года по обвинению в экстремизме (статья 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) из-за публикации мемов. История Мотузной получила широкий резонанс после того, как она разместила информацию о возбужденном в отношении нее деле в социальных сетях. Ранее сообщалось, что Мотузная в своем аккаунте в Twitter, объявила об отъезде в Киев. Девушка также подчеркнула, что не собирается просить на Украине политического убежища.
За последний год в Алтайском крае были возбуждены уголовные дела по обвинению в экстремизме в отношении нескольких человек. Экспертизы показали, что картинки, размещенные молодыми людьми в соцсетях, содержат признаки возбуждения вражды и ненависти иной расы и превосходства людей одной расы над другой, оскорбляют чувства верующих. Истории с уголовными делами молодых людей получили широкий общественный резонанс, самым громким стало дело Мотузной.
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