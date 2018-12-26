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В США размышляют, стоит ли детям садиться на колени к Санта-Клаусу - СМИ

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11:32 26.12.2018 Источник: REGNUM

Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой обсуждается, стоит ли заставлять ребенка садиться на колени к Санта-Клаусу в свете популяризации движения против сексуальных домогательств #MeToo.

В статье журналистки по гендерным и семейным вопросам Саманты Шмидт обсуждается вопрос, стоит ли настаивать, чтобы дети сидели на коленях у Санта-Клауса, если они плачут. Как правило, родители заставляют детей сидеть против их воли, чтобы сделать хорошую фотографию к Рождеству.

Журналистка отмечает, что для американских детей фотография на коленях у Санта-Клауса является своеобразным обрядом посвящения, однако не все родители едины в этом мнении. Для некоторых родителей, заявляет Шмидт, попытка рассматривать Санта-Клауса в свете #MeToo является политизированием праздника. Однако по ее мнению, детей необходимо с раннего возраста просвещать о гранях дозволенного и учить контролировать свое тело.  ИА REGNUM

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