В США размышляют, стоит ли детям садиться на колени к Санта-Клаусу - СМИ
11:32 26.12.2018 Источник: REGNUM
Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой обсуждается, стоит ли заставлять ребенка садиться на колени к Санта-Клаусу в свете популяризации движения против сексуальных домогательств #MeToo.
В статье журналистки по гендерным и семейным вопросам Саманты Шмидт обсуждается вопрос, стоит ли настаивать, чтобы дети сидели на коленях у Санта-Клауса, если они плачут. Как правило, родители заставляют детей сидеть против их воли, чтобы сделать хорошую фотографию к Рождеству.
Журналистка отмечает, что для американских детей фотография на коленях у Санта-Клауса является своеобразным обрядом посвящения, однако не все родители едины в этом мнении. Для некоторых родителей, заявляет Шмидт, попытка рассматривать Санта-Клауса в свете #MeToo является политизированием праздника. Однако по ее мнению, детей необходимо с раннего возраста просвещать о гранях дозволенного и учить контролировать свое тело. ИА REGNUM
Новости
- 12:32 26.12.2018
- Япония собирается возобновить китобойный промысел
- 12:20 26.12.2018
- В Приамурье дети заразились гепатитом С после переливания крови - СМИ
- 12:05 26.12.2018
- Россию покинула Юлия Савиновских, у которой опека забрала двоих приемных сыновей
- 12:00 26.12.2018
- Ушли в отставку два вице-губернатора Петербурга
- 11:20 26.12.2018
- СК проведет доследование по делу покинувшей страну Марии Мотузной
- 11:05 26.12.2018
- Норвежский политик призвал Запад смириться с тем, что РФ не откажется от Крыма
- 11:00 26.12.2018
- Глава ГИБДД предлагает увеличить до 30 тыс. рублей штраф за повторную езду без прав
- 10:32 26.12.2018
- В Китае планируют отменить наказания для проституток
- 10:20 26.12.2018
- В Махачкале из-за угроз "блюстителей нравственности" отменили показ фильма - СМИ
- 10:05 26.12.2018
- Республика Корея и КНДР соединяют железные дороги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать