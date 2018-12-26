Ушли в отставку два вице-губернатора Петербурга
12:00 26.12.2018 Источник: Фонтанка.ру
Еще два члена петербургского правительства покидают свой пост. Об этом 26 декабря сообщается на сайте Смольного. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова, а также вице-губернатора Игоря Албина.
Михаил Мокрецов с апреля 2013 года возглавлял финансовый блок городской администрации, а в 2017-м ему был добавлен комитет имущественных отношений. Теперь финансовые вопросы временно подчинены вице-губернатору Сергею Мовчану, при этом КИО выводится из-под его непосредственного контроля, руководить комитетом назначен замглавы ведомства Александр Герман.
Игорь Албин с ноября 2014 года решал вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, транспорта, энергетики, тарифного регулирования. Координация и контроль этого направления временно возложены на вице-губернатора Николая Бондаренко. Фонтанка
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