Россию покинула Юлия Савиновских, у которой опека забрала двоих приемных сыновей
12:05 26.12.2018 Источник: Эхо Москвы
Юлия Савиновских, у которой опека забрала двоих приемных сыновей, покинула Россию. Многодетная мать рассказала порталу «Такие дела», что переехала в Испанию, попросила там убежище и уже получила защиту. Проблемы у жительницы Екатеринбурга начались после удаления груди. Женщину обвинили в том, что она сделала «незаконную операцию по смене пола». По словам Савиновских, она стала получать угрозы, что может потерять не только приемных, но и родных детей. После череды судов детей в семью так и не вернули на том основании, что Савиновских идентифицирует себя как мужчина. Позже Савиновских призналась в своей транссексуальности. Эхо Москвы
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